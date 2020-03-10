В Атырау 51 многодетная семья получила квартиры

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 51 многодетная семья получила квартиры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трехкомнатные квартиры общей площадью 80 кв. м получили очередники, имеющие в семье по восемь-девять детей. Квартиры были приобретены по программе «Нұрлы жер». Жилье они получили без права приватизации. Семьи будут оплачивать ежемесячную арендную плату», - сообщил руководитель жилищного сектора городского отдела ЖКХ Рафхат Жолдыбаев.

Он проинформировал, что в очереди на получение жилья в городском акимате зарегистрировано около двух тыс. многодетных семей.