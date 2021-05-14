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    20:10, 13 Май 2021 | GMT +6

    В Атырау 45 пожарных тушили горевший ресторан

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 45 человек тушили горевший ресторан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 мая в 14 часов 42 минуты в Call-центр Единой дежурно-диспетчерской службы «112» поступило сообщение о возгорании в ресторане «Аспава». При прибытии на место вызова было установлено, что открытым огнем горит мансардная часть ресторана, построенного в 2000 году. Огонь охватил около 450 квадратных метров площади. На месте пожара был создан оперативный штаб. В тушении было задействовано 45 человек личного состава и 9 единиц специальной техники. На момент пожара гостей в ресторане не было, до прибытия пожарной службы 20 сотрудников ресторана самостоятельно вышли в безопасное место. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», - сообщила пресс-служба ДЧС Атырауской области.

    Как ранее сообщалось, в Атырау загорелся ресторан.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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