В Атырау 4 подростка провалились под лед Урала, один погиб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 4 подростка на реке Урал провалились под лед. Один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел 4 января вечером. Четверо подростков играли на реке в районе пригородного поселка Томарлы, где и провалились под лед. Троим удалось выбраться. Поиски тела утонувшего мальчика продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС области, пообещав более подробную информацию предоставить чуть позже.