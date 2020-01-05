Новости
В Атырау 4 подростка провалились под лед Урала, один погиб
5 Января 2020 15:12
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 4 подростка на реке Урал провалились под лед. Один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Трагический случай произошел 4 января вечером. Четверо подростков играли на реке в районе пригородного поселка Томарлы, где и провалились под лед. Троим удалось выбраться. Поиски тела утонувшего мальчика продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС области, пообещав более подробную информацию предоставить чуть позже.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Подробности спасения тонувших в Урале подростков рассказали в Атырау
- Женщину, пришедшую за зарплатой, избили в Алматы
- Потерявшихся в Усть-Каменогорске детей приютили соседи
- Миллионный штраф за поджог елки грозит жителю Сарышагана
- По подозрению в убийстве задержали подростка в Алматы
- Ребенок упал с аттракциона на Кок-Тобе: врачи рассказали о его состоянии
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047