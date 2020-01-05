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В Атырау 4 подростка провалились под лед Урала, один погиб

5 Января 2020 15:12
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В Атырау 4 подростка провалились под лед Урала, один погиб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 4 подростка на реке Урал провалились под лед. Один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагический случай произошел 4 января вечером. Четверо подростков играли на реке в районе пригородного поселка Томарлы, где и провалились под лед. Троим удалось выбраться. Поиски тела утонувшего мальчика продолжаются», - сообщили в пресс-службе ДЧС области, пообещав более подробную информацию предоставить чуть позже.


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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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