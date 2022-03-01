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В Атырау 3300 выпускников получили бесплатно техническое образование

1 Марта 2022 15:00
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В Атырау 3300 выпускников получили бесплатно техническое образование

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в прошлом году 3 300 выпускников получили возможность бесплатно получить техническое и профессиональное образование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщил руководитель управления внутренней политики Атырауской области Канат Азмуханов, в прошлом году в учебных заведениях технического и профессионального образования за счет госзаказа 3 300 выпускникам школ была предоставлена возможность бесплатного обучения. Кроме того, 1 372 выпускника школ выиграли государственные образовательные гранты.

Среди них по педагогическим специальностям 309 человек. Грант акима области был присужден 150 выпускникам.

Напомним, с 2019-2020 учебного года в общеобразовательных школах области введен новый предмет «Основы предпринимательства и бизнеса». Он изучается в 10, 11 классах в 142 школах области.

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#Атырауская область   #Образование   #Регионы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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