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    23:49, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    В Атырау 264 объекта получили QR-коды для участия в «Ashyq»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 264 объекта получили QR-коды для участия в программе «Ашық», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день 264 объекта получили QR-коды. 68 работают в режиме тестирования, 196 уже в проекте. За неоднократные нарушения карантинных мер от проекта сроком на две недели отстранены три объекта предпринимательства. Через QR-коды на сегодня выявлено 20 граждан, относящихся к «красной» категории, - это посетители с заболеванием COVID-19. Также выявлен 21 гражданин с «желтой» категорией, которые были в контакте с заболевшими. С ними проведена разъяснительная беседа, при повторном выявлении к ним будут применены административные меры», - сообщил заместитель руководителя департамента по санитарно-эпидемиологичес­кому контролю Кадиржан Оразгалиев.

    Всего на участие в программе «Ашық» поступило 314 заявлений.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Бизнес Общество
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