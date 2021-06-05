В Атырау 264 объекта получили QR-коды для участия в «Ashyq»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 264 объекта получили QR-коды для участия в программе «Ашық», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день 264 объекта получили QR-коды. 68 работают в режиме тестирования, 196 уже в проекте. За неоднократные нарушения карантинных мер от проекта сроком на две недели отстранены три объекта предпринимательства. Через QR-коды на сегодня выявлено 20 граждан, относящихся к «красной» категории, - это посетители с заболеванием COVID-19. Также выявлен 21 гражданин с «желтой» категорией, которые были в контакте с заболевшими. С ними проведена разъяснительная беседа, при повторном выявлении к ним будут применены административные меры», - сообщил заместитель руководителя департамента по санитарно-эпидемиологичес­кому контролю Кадиржан Оразгалиев.

Всего на участие в программе «Ашық» поступило 314 заявлений.