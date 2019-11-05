В Атырау 1700 получающих АСП семей скрывали доходы
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – в Атырау 1700 семей, получающих АСП, скрывали доходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 апреля по 1 октября 43 237 человек обратились по поводу получения АСП. За это время 6 729 семей, или 38 183 человека, получили адресную социальную помощь в 2 млрд 751,3 млн тенге. К сожалению, в июле, после унификации информационной системы, к нам поступил список в 1 700 семей, которые скрывали доходы. На сегодня прекращены выплаты 644 семьям», - рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла.
По его словам, многие семьи предоставили неполную информацию о доходах.
«К примеру, говорят, что безработные, а сами работают в частных компаниях, получая заработную плату наличными. Скрывают информацию об имуществе, не дают полных сведений о прописке. Есть случаи, когда семьи попали в этот список ошибочно. Работа по остальным семьям, скрывшим доходы, продолжается», - пояснил С. Камидолла.
- К ликвидации нефтяных разливов в городской черте приступили в Атырау
- «Скорая помощь» перевернулась в Атырау: пострадали трое
- 158 семьям одобрили заявки по программе «Бақытты отбасы» в Павлодарской области
- Свыше 14 тысяч многодетных матерей проживают в Алматы
- 74 тыс. семей пытались скрыть свои доходы при распределении АСП - Минтруда
- Три жилых дома сдадут для жителей аварийных общежитий в Атырау до конца года
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана