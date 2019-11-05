В Атырау 1700 получающих АСП семей скрывали доходы

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – в Атырау 1700 семей, получающих АСП, скрывали доходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 апреля по 1 октября 43 237 человек обратились по поводу получения АСП. За это время 6 729 семей, или 38 183 человека, получили адресную социальную помощь в 2 млрд 751,3 млн тенге. К сожалению, в июле, после унификации информационной системы, к нам поступил список в 1 700 семей, которые скрывали доходы. На сегодня прекращены выплаты 644 семьям», - рассказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Серик Камидолла.

По его словам, многие семьи предоставили неполную информацию о доходах.

«К примеру, говорят, что безработные, а сами работают в частных компаниях, получая заработную плату наличными. Скрывают информацию об имуществе, не дают полных сведений о прописке. Есть случаи, когда семьи попали в этот список ошибочно. Работа по остальным семьям, скрывшим доходы, продолжается», - пояснил С. Камидолла.