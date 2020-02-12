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В Атырау 160 машин водителей-должников отправили на штрафстоянку

12 Февраля 2020 21:30
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В Атырау 160 машин водителей-должников отправили на штрафстоянку

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В Атырау 160 машин водителей-должников отправили на штрафстоянку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Атырау проводится в оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», в котором принимают участие свыше 250 полицейских. Работают они вместе с судебными исполнителями. Цель мероприятия – повысить эффективность взыскания административных штрафов, наложенных органами внутренних дел. За четыре дня на штрафстоянку отправлено больше 160 автомашин водителей-должников. Более 90 из них выявлены при помощи передвижного комплекса «Автоураган». В числе водворенных на штрафстоянку более 100 автомашин, зарегистрированных в Российской Федерации и свыше 40 – в Республике Армения», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Проинформировав, что, кроме того, более чем 700 нарушителям ПДД вручены предписания о необходимости своевременной оплаты штрафов. Среди них 472 владельцы машин с российскими номерами, 214 – армянскими и 32 - кыргызстанскими.


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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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