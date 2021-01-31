В Атырау 160 авто отправлены на штрафстоянку

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау 160 автомобилей отправлены на штрафстоянку за неоплаченные штрафы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в регионе продолжается выявление автомобилей с иностранными номерами, хозяева которых не оплачивают штрафы за нарушения. Эти автомобили на учет в области не поставлены.

Только за сутки сотрудниками Центра оперативного управления управления полиции города Атырау было выявлено 12 автомобилей, ввезенных из России, Армении и Кыргызстана, с неоплаченными штрафами. Двое из водителей на месте уплатили штрафы в размере 36 254 тенге. На специальную стоянку патрульной полицией было отправлено 10 машин, с общим штрафом в 395 870 тенге.

В пресс-службе ДП региона проинформировали, что всего с начала года на штрафстоянку отправлено 160 автомобилей с неоплаченными штрафами на сумму 9 млн тенге. 5 из них с кыргызскими номерами, 1 – азербайджанскими, 19- армянскими, остальные с российскими.



