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В Атырау 150 выпускников получили гранты акима области

25 Августа 2021 09:00
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В Атырау 150 выпускников получили гранты акима области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В новом учебном году в Атырауской области 150 выпускников получили гранты акима на бесплатное обучение в вузах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного управления образования.

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Об этом было объявлено на заседании конкурсной комиссии на получение образовательных грантов под председательством заместителя акима области Бакытгуль Хаменовой. В ходе встречи был рассмотрен список претендентов на стипендию акима области.

По словам руководителя управления образования Атырауской области Саткана Есенгалиева, для решения проблемы кадрового дефицита в регионе из областного бюджета выделяются гранты на образование в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В этом году на участие в конкурсе подали заявки 186 претендентов. В итоге из 150 выпускников, получивших грант акима области, 52 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова, двое молодых выпускников получили гранты на обучение в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. Еще восемь поступили в Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», 86 молодых людей - в Атырауский университет, а двое поступили в Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова.


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#Атырауская область   #Образование   #Вузы  
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Автор:

Виктор Сутягин

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