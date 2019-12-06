В Атырау 144 семьи получили жилье по программе «Нурлы жер»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Независимости в Атырау 144 семьи получили жилье по программе «Нурлы жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ключи от новых квартир в микрорайоне Береке горожанам торжественно вручил заместитель акима города Атырау Ринат Джанглишов.





«В настоящее строительство жилья в городе Атырау ведется активными темпами. С начала года по программе «Нурлы жер» было выдано 256 квартир, сегодня новоселье справят еще 144 жителя областного центра. Таким образом, всего с начала года мы выдали 400 ключей от новых квартир», - рассказал Ринат Джанглишов. Отметим, что жилье в рамках программы «Нурлы жер» распределяется на конкурсной основе по принципу 50/50, то есть не менее 50% квартир распределяются среди людей, стоящих в очереди, остальные 50% квартир





распределяются среди других вкладчиков Жилстройсбербанка, не являющихся очередниками. «В настоящее время, около 68 000 жителей Атырауской области копят средства на счетах Жилстройсбербанка. В этом году договоры заключили около 14 000 жителей области, Атырауским областным филиалом выдано 1 047 кредитов на сумму 11,6 млрд тенге», - рассказал заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Нурлан Акшанов. напомним, для того, чтобы принять участие в программе «Нурлы жер», необходимо являться вкладчиком Жилстройсбербанка, накопить первоначальный взнос в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья на первичном рынке. Главным преимуществом программы является цена – один квадратный метр жилья стоит до 180 000 тенге, что в два раз ниже рыночной стоимости, при этом дома сдаются в чистовой отделке.











