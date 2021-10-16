В Атырау 13 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 3 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 210 человек. Загруженность составляет 8,9% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 14,4% (на 90 мест).

За сутки в области от коронавируса скончались три человека.

Ранее сообщалось, сколько людей с COVID- 19 лечатся в Атырауской области.