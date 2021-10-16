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    02:14, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау 13 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 13 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области. 3 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодня в инфекционных стационарах региона лечение получают 210 человек. Загруженность составляет 8,9% (на 2 352 койко-места). В отделениях реанимации лежат 13 пациентов, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 14,4% (на 90 мест).

    За сутки в области от коронавируса скончались три человека.

    Ранее сообщалось, сколько людей с COVID- 19 лечатся в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Регионы Казахстана
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