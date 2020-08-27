Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Атырау 13-летняя девочка «побывала» замужем

27 Августа 2020 22:45
Поделиться:
В Атырау 13-летняя девочка «побывала» замужем

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 13-летняя девочка «побывала» замужем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В каких регионах растет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних
Девушка выманила 1 млн тенге, шантажируя подростка «интимным видео» 80 подростков доставили за ночь в полицию в Актюбинской области Дело о насилии над ребенком: Аружан Саин не согласилась с вердиктом присяжных в Уральске

«25 августа в социальных сетях появился пост о том, что в Атырауской области за жителя села Миялы Кзылкогинского района 2002 года рождения вышла замуж 13-летняя девочка. В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя, проживающая в городе Атырау с декабря прошлого года, встречалась с парнем. Вскоре пара решила пожениться, и мать дала на это согласие. Сотрудники ювенальной полиции Кызылкугинского отдела полиции вызвали мать несовершеннолетней. В ее присутствии девочка была осмотрена гинекологом районной больницы, который не установил факта вступления в половую связь, не обнаружены и другие телесные повреждения. Тем не менее с несовершеннолетней, ее «мужем» и родителями была проведена профилактическая беседа с разъяснением уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, по статье 122 УК РК. После проведенных бесед несовершеннолетняя была возвращена домой», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Через несколько дней девочка продолжит обучение в школе.



Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив