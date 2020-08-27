В Атырау 13-летняя девочка «побывала» замужем

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 13-летняя девочка «побывала» замужем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 августа в социальных сетях появился пост о том, что в Атырауской области за жителя села Миялы Кзылкогинского района 2002 года рождения вышла замуж 13-летняя девочка. В ходе проверки было установлено, что несовершеннолетняя, проживающая в городе Атырау с декабря прошлого года, встречалась с парнем. Вскоре пара решила пожениться, и мать дала на это согласие. Сотрудники ювенальной полиции Кызылкугинского отдела полиции вызвали мать несовершеннолетней. В ее присутствии девочка была осмотрена гинекологом районной больницы, который не установил факта вступления в половую связь, не обнаружены и другие телесные повреждения. Тем не менее с несовершеннолетней, ее «мужем» и родителями была проведена профилактическая беседа с разъяснением уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, по статье 122 УК РК. После проведенных бесед несовершеннолетняя была возвращена домой», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Через несколько дней девочка продолжит обучение в школе.



