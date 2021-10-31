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    21:55, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Атырау 10-летнего мальчика убило током

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 10-летнего мальчика убило током, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Департаменте полиции Атырауской области, 30 октября жительница одного из пригородных посёлков, гражданка 1953г.р., обратилась в полицию с заявлением, сообщив, что ее 10-летний внук, играя, спрятался за холодильником, где его ударило током. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что ребёнок мёртв. По факту гибели мальчика проводится проверка.

    В управлении здравоохранения рассказали, что вызов в «103» поступил в 14.45. Скорая прибыла в 14.51 местного времени. Мальчик, 2011 года рождения, скончался до приезда скорой помощи от электротравмы.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы
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