В Атырауской области женщина вовлекла в проституцию родную сестру

Широкомасштабная операция “STOP-трафик” проведена департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД в сентябре. Выявлено 30 преступлений, связанных с торговлей людьми. О раскрытии ряда фактов насильственного вовлечения в занятие проституцией сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА "Казинформ".

К примеру, сотрудниками УБОП ДП Атырауской области установлена уроженка Республики Узбекистан, которая вовлекла в занятие проституцией свою родную младшую сестру, 1998 года рождения. В ходе проверочных мероприятий установлено, что в мае 2021 года подозреваемая привезла потерпевшую из Ташкента в Шымкент, а после в Атырау, предложив работу продавцом в продуктовом магазине. Но после приезда, забрав документы и применив физическое насилие, заставила ее заняться проституцией. Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 308 УК (Вовлечение в занятие проституцией), проводится расследование.





- УБОП ДП Актюбинской области установлена и задержана жительница города Актобе, 2004 года, которая путем обмана и шантажа полгода вовлекала в занятие проституций 17-летнюю учащуюся 2-го курса колледжа. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.134 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией), - сообщила Шугыла Турлыбек.

Кроме того, согласно озвученной информации, в Жамбылской области сотрудниками УБОП задержана администратор придорожного кафе, которая в корыстных целях предоставляла посетителям заведения из числа водителей большегрузных машин девушек для оказания интимных услуг. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.309 УК, проводится расследование.



Также в Карагандинской области при проверке гостиниц, увеселительных заведений и других мест сотрудниками УБОП задержан гражданин Узбекистана, находившийся с 2016 года в межгосударственном розыске за торговлю людьми УВД Наманганской области МВД Республики Узбекистан, а также 2 уголовных преступника, находившихся в розыске за кражу.