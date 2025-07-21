В Атырауской области пройдет международный фестиваль цветения лотосов
Одним из крупнейших культурных событий 2025 года станет международный фестиваль «LOTUS FEST–2025», направленный на развитие культурного и туристического потенциала региона, передает корреспондент агентства Kazinform.
Приглашение разместили в управлении внутренней политики региона.
Отмечается, что уникальность места заключается в редком природном явлении, которое не часто встречается в мире. Лотос планируется сделать символом туристического бренда Атырауской области.
— Площадь лотосового поля в Курмангазинском районе составляет около 8–10 гектаров. Длина стеблей достигает 1,5–2 метров, а диаметр листьев некоторых цветов — до 60 см, — пишется в приглашении.
Международный фестиваль «LOTUS FEST–2025» состоится 26 июля в селе Тенгиз Курмангазинского района Атырауской области. Программу обещают масштабную. Пройдут соревнования по 6 видам национальных видов спорта: богатырские игры, казахша курес (национальная борьба), стрельба из лука, армрестлинг, асык ату (метание костяшек), перетягивание каната. Также будут организованы этнодеревня, город мастеров и ярмарка национальных блюд. Для гостей фестиваля обещают выступление звезды казахстанской эстрады.
Ранее фестиваль, посвященный цветению тюльпанов, состоялся в Кызылординской области. Но тогда, организация праздника вызвала недовольство в социальных сетях.