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    23:47, 20 Июль 2025 | GMT +5

    В Атырауской области пройдет международный фестиваль цветения лотосов

    Одним из крупнейших культурных событий 2025 года станет международный фестиваль «LOTUS FEST–2025», направленный на развитие культурного и туристического потенциала региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Атырауской области пройдет международный фестиваль цветения лотосов
    Фото: управление внутренней политики Атырауской области

    Приглашение разместили в управлении внутренней политики региона.

    Отмечается, что уникальность места заключается в редком природном явлении, которое не часто встречается в мире. Лотос планируется сделать символом туристического бренда Атырауской области.

    — Площадь лотосового поля в Курмангазинском районе составляет около 8–10 гектаров. Длина стеблей достигает 1,5–2 метров, а диаметр листьев некоторых цветов — до 60 см, — пишется в приглашении.

    Международный фестиваль «LOTUS FEST–2025» состоится 26 июля в селе Тенгиз Курмангазинского района Атырауской области. Программу обещают масштабную. Пройдут соревнования по 6 видам национальных видов спорта: богатырские игры, казахша курес (национальная борьба), стрельба из лука, армрестлинг, асык ату (метание костяшек), перетягивание каната. Также будут организованы этнодеревня, город мастеров и ярмарка национальных блюд. Для гостей фестиваля обещают выступление звезды казахстанской эстрады.

    Ранее фестиваль, посвященный цветению тюльпанов, состоялся в Кызылординской области. Но тогда, организация праздника вызвала недовольство в социальных сетях.

    Теги:
    Туризм Атырауская область Регионы Природа
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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