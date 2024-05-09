18:50, 08 Май 2024 | GMT +6
В Атырау задержали сбежавшего из воинской части вооруженного солдата
Инцидент произошел сегодня, 8 мая 2024 года, передает агентство Kazinform.
В одной из воинских частей зарегистрировали факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием.
Как сообщили в ДП региона, задержанный военнослужащий помещен в изолятор временного содержания.
— Западное региональное военно-следственное управление возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего-срочника, забравшего оружие из воинской части. Подозреваемый задержан и доставлен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе ведомства.