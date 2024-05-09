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    18:50, 08 Май 2024 | GMT +6

    В Атырау задержали сбежавшего из воинской части вооруженного солдата

    Казахстанский военнослужащий
    Фото: Kazinform

    Инцидент произошел сегодня, 8 мая 2024 года, передает агентство Kazinform.

    В одной из воинских частей зарегистрировали факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием.

    Как сообщили в ДП региона, задержанный военнослужащий помещен в изолятор временного содержания.

    — Западное региональное военно-следственное управление возбудило уголовное дело в отношении военнослужащего-срочника, забравшего оружие из воинской части. Подозреваемый задержан и доставлен в изолятор временного содержания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Теги:
    Атырауская область Военные Армия Оружие
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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