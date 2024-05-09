В Атырау задержали сбежавшего из воинской части вооруженного солдата

Инцидент произошел сегодня, 8 мая 2024 года, передает агентство Kazinform.

В одной из воинских частей зарегистрировали факт кратковременной самовольной отлучки военнослужащего срочной службы с закрепленным оружием.

Как сообщили в ДП региона, задержанный военнослужащий помещен в изолятор временного содержания.