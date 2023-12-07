В Атырау вынесли приговор врачам, причастным к гибели молодой роженицы

В Атырау у молодой роженицы ухудшилось состояние, и она обратилась за помощью к врачам. Однако они проявили халатность в выполнении своих профессиональных обязанностей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судом №2 г.Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении 6 врачей областной больницы. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 317 УК РК.

- 17 января 2022 года у беременной женщины Х., поступившей в мобильное отделение Атырауской областной больницы №2, были выявлены симптомы коронавирусной инфекции «Covid-19» согласно результатам тестирования. Женщина, родившая в тот же день и доставленная в палату, обратилась с жалобой на свое состояние и потребовала, чтобы врачи осмотрели ее. Однако врачи-инфекционисты А. и Т., акушер-гинеколог А., находившиеся на дежурстве в тот день, пренебрегли своими профессиональными обязанностями и не оказали пострадавшей Х. своевременную медицинскую помощь. На следующее утро прибывший на работу заведующий реанимационным отделением Е., реаниматолог реанимационного отделения С., исполняющий обязанности заместителя директора больницы по лечебной деятельности К. провели диагностику больной и по итогам консилиума приняли решение о необходимости экстренной операции, – сообщили в пресс-службе суда №2.

Однако после операции состояние пострадавшей не улучшилось. Поэтому было принято решение о необходимости повторной операции. Во время второй операции состояние пострадавшей Х. резко ухудшилось, и она скончалась.

Указанные обстоятельства и вина подсудимых А., Т., А. доказаны показаниями свидетелей, заключениями и показаниями эксперта, специалиста, видеозаписями. Факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей в отношении врачей Е., С., К. доказан не был.

Прокурор предложил подсудимым назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 3 года.

Подсудимые не согласились с предъявленным обвинением и попросили оправдать их.

- В качестве обстоятельств, смягчающих наказание и уголовную ответственность подсудимых А., Т. и А., учитывалось их семейное положение. Отягчающих обстоятельств не установлено. Приговором суда А., Т., А. признаны виновными по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса РК, –сообщили в пресс-службе суда.

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком 3 года, по отношению Т. и А. была применена 63 статья. Теперь они будут отбывать наказание условно.

Трое подсудимых – Е., С. и К. - оправданы в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения в их действиях.

Гражданское требование потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда удовлетворено частично.

Приговор суда не вступил в законную силу.