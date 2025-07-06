В Атырау нашли тело пропавшей несколько месяцев назад девушки

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области подтвердила, что тело пропавшей девушки было найдено на берегу реки.

— На берегу реки Жайык в районе Махамбетского района было обнаружено тело 23-летней девушки, пропавшей в октябре 2024 года. По факту её гибели ранее были задержаны и арестованы двое подозреваемых — 24 и 25 лет. В отношении них продолжается досудебное расследование по статье «Убийство». Прочая информация не подлежит разглашению в интересах следствия, — сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, пропавшая — жительница города Атырау Яна Легдокимова, 2001 года рождения. Она проживала в микрорайоне Авангард-2 и ушла из дома 18 октября прошлого года около 22:00, после чего исчезла без вести.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года в Атырау спасатели возобновили поиски пропавшей Яны Легдокимовой.