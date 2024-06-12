В Атырау открылось новое здание специализированного суда

В Атырау состоялось торжественное открытие нового здания специализированных судов. В церемонии приняли участие председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев, руководитель Судебной администрации Наиль Ахметзакиров, аким области Серик Шапкенов, председатель облсуда Мухтар Парменов и другие, передает агентство Kazinform.

В 4 этажной новостройке площадью в 9 тысяч квадратных метров разместятся 5 судов: административный, уголовный, следственный, ювенальный и по адмправонарушениям.

В здании 17 залов судебных заседаний, два из которых оборудованы для процессов с участием присяжных заседателей. Ранее эти суды располагались в аварийных, тесных и неприспособленных помещениях.

Серик Шапкенов назвал открытие нового здания суда событием региона, отметил эффективные преобразования в судах, способствующие вынесению законных и справедливых судебных решений. Мухтар Парменов выразил уверенность в том, что судьи области приложат все усилия для обеспечения качества правосудия.

Участники церемонии осмотрели конференц зал, залы судебных заседаний, кабинеты для судей и другие помещения.

Председатель ВС и Руководитель СА в этот же день встретились с судейским корпусом региона. В ходе нее о своей работе рассказали председатели коллегий облсуда Татти Уалиева, Матен Ергазиев и Анаргуль Салихова, а также председатель облсуда Мухтар Парменов.

Председатель ВС проинформировал о приоритетах судебной системы, акцентировав внимание на принимаемых антикоррупционных мерах, внимательном отношении к гражданам, соблюдении этики госслужащими.

— Общество ждёт от нас справедливого и беспристрастного правосудия. В судах люди с порога должны чувствовать, что вошли в храм правосудия, где могут найти правду и защиту, — сказал он.

В завершение Асламбек Мергалиев наградил медалью «Мінсіз қызметі үшін» судей облсуда в отставке Гульнар Карабалину и Адила Куспанова.