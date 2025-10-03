РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:03, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Атырау наградили лучших работников сферы образования

    В Атырауской области ко Дню учителя прошло торжественное мероприятие под названием «Қалдырған ізі мәңгілік». В празднике принял участие аким области Серик Шәпкенов, который наградил лучших педагогов региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной акимат.

    В Атырау наградили лучших работников сферы образования
    Фото: акимат Атырауской области

    В своей поздравительной речи аким области особо отметил инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса учителя.

    В Атырау наградили лучших работников сферы образования
    Фото: акимат Атырауской области

    — Президент страны всегда уделяет особое внимание сфере образования. Учитель — духовный стержень нации, личность, ведущая нас в будущее. В какой бы сфере мы ни трудились, в ее истоках стоит учитель. За каждым нашим успехом и значимым местом в обществе стоит труд педагога. Поэтому всесторонняя поддержка образования — одна из стратегических задач государства. Сегодня труд учителей, дающих молодому поколению качественные знания и достойное воспитание, бесценен. Желаю вам больших успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в воспитании учеников, — сказал глава региона.

    В Атырау наградили лучших работников сферы образования
    Фото: акимат Атырауской области

    На торжественном собрании ряд учителей были удостоены нагрудного знака Министерства просвещения РК «Ыбырай Алтынсарин», а также знака «Почетный работник образования».

    В Атырау наградили лучших работников сферы образования
    Фото: акимат Атырауской области

    В целом в рамках праздника 92 педагога получили награды Министерства просвещения РК, 36 учителей — благодарственные письма акима Атырауской области, а более 400 преподавателей — благодарственные письма областного управления образования.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Образование Учителя Педагоги
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают