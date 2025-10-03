В Атырау наградили лучших работников сферы образования

В своей поздравительной речи аким области особо отметил инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению статуса учителя.

Фото: акимат Атырауской области

— Президент страны всегда уделяет особое внимание сфере образования. Учитель — духовный стержень нации, личность, ведущая нас в будущее. В какой бы сфере мы ни трудились, в ее истоках стоит учитель. За каждым нашим успехом и значимым местом в обществе стоит труд педагога. Поэтому всесторонняя поддержка образования — одна из стратегических задач государства. Сегодня труд учителей, дающих молодому поколению качественные знания и достойное воспитание, бесценен. Желаю вам больших успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в воспитании учеников, — сказал глава региона.

Фото: акимат Атырауской области

На торжественном собрании ряд учителей были удостоены нагрудного знака Министерства просвещения РК «Ыбырай Алтынсарин», а также знака «Почетный работник образования».

Фото: акимат Атырауской области

В целом в рамках праздника 92 педагога получили награды Министерства просвещения РК, 36 учителей — благодарственные письма акима Атырауской области, а более 400 преподавателей — благодарственные письма областного управления образования.