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    16:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В Атырау мужчина жестоко избил девушку в никабе

    В Атырау мужчина жестоко избил и пинал девушку в никабе. Инцидент произошёл в подъезде жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Кадр из видео

    На опубликованном видео видно, как мужчина наносит девушке удары кулаками, а затем пинает её.

    Нападавший скрылся лишь после того, как из квартиры на первом этаже вышла женщина.

    В департаменте полиции Атырау сообщили, что подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

    — В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — уточнили в ДП.

    Теги:
    Атырау Насилие
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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