В Атырау мужчина жестоко избил девушку в никабе

На опубликованном видео видно, как мужчина наносит девушке удары кулаками, а затем пинает её.

Нападавший скрылся лишь после того, как из квартиры на первом этаже вышла женщина.

В департаменте полиции Атырау сообщили, что подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои».