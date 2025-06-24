16:00, 24 Июнь 2025 | GMT +5
В Атырау мужчина жестоко избил девушку в никабе
В Атырау мужчина жестоко избил и пинал девушку в никабе. Инцидент произошёл в подъезде жилого дома, передает корреспондент агентства Kazinform.
На опубликованном видео видно, как мужчина наносит девушке удары кулаками, а затем пинает её.
Нападавший скрылся лишь после того, как из квартиры на первом этаже вышла женщина.
В департаменте полиции Атырау сообщили, что подозреваемый задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
— В настоящее время проводятся следственные действия. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, — уточнили в ДП.