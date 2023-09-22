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    07:17, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Атырау, Актобе и Актау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

    казгидромет погода
    Фото: МИА "Казинформ"

    По прогнозам синоптиков, 22 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Актобе и Актау, передает со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет» МИА «Казинформ».

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 22 сентября на востоке, юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 14 регионах республики.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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