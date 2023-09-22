В Атырау, Актобе и Актау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам синоптиков, 22 сентября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Атырау, Актобе и Актау, передает со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет» МИА «Казинформ».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 22 сентября на востоке, юго-востоке страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в 14 регионах республики.