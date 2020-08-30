В Атбасаре нашли малыша, которому нет и двух лет

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Малыш, которому нет и двух лет, потерялся в Атбасаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, 29 августа в 21.30 в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило телефонное сообщение от жительницы города Атбасар Акмолинской области о том, что на дачах около 20 00 часов потерялся ее ребёнок в возрасте 1 год и 9 месяцев.

«На протяжении полутора часов они пытались найти своего ребёнка самостоятельно. Но после безуспешных поисков обратились в полицию», - добавили полицейские.

Стражи порядка начали поиски, к которым были привлечены сотрудники ЧС, волонтёры и общественность. Весь личный состав отдела полиции Атбасарского района был ориентирован на поиск ребёнка.

В течение часа малыш был найден сотрудниками полиции капитаном полиции Медетом Исабековым и майором полиции Жасланом Смагуловым на полевой дороге и передан родителям. За это время мальчик успел уже уйти на большое расстояние от своих родителей.

«Ещё раз напоминаем родителям о внимательном отношении к своим малолетним детям для недопущения таких фактов», - обратились полицейские к общественности.



