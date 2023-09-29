В Астану на «ALEM SAZ» приехали лучшие исполнители из Японии, Германии, Венгрии и Испании

Насыщенная программа мероприятий музыкального фестиваля «ALEM SAZ» продолжится до 3 октября. Среди хедлайнеров лучшие музыканты из Японии, Венгрии, Пакистана, России и Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня хедлайнером музыкального вечера международного фестиваля «ALEM SAZ» станет ведущий творческий коллектив Турции «Thrace Quartet». «Thrace Quartet» – музыкальная группа, сочетающая в себе традиционные этнические мелодии и ритмы с современными элементами джаза. Группа объединяет музыкальные инструменты и тембры из разных уголков мира с той невероятной свободой и импровизацией, которую дарит джаз.

Фото: Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»

Уже завтра известные японские музыканты Маюко Кацумура и Миямура Кадзухиро представят публике основные жанры классического и современного искусства. В концертной программе прозвучат популярные произведения японских и казахстанских композиторов.

Маюко Кацумура – японская скрипачка, лауреат международных конкурсов, среди которых конкурс им. И. Саттона в Лондоне (I премия), им. М. Аббадо в Милане (II премия), «Мизерендино» в Палермо (I премия). Выступала со множеством оркестров – Philharmonia Orchestra (Лондон), Английским камерным оркестром, Milton Keynes Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica del Friuli-Venezia Giulia, Zagrebačka Filharmonija и другими творческими коллективами.

Миямура Кадзухиро – японский гобоист, артист духового оркестра «Токио Косэй», лауреат международных конкурсов. Выпустил свой первый альбом «Prominence» на лейбле Kosei Press в 2009 году и второй альбом «Magic Oboe» на Japan Acoustic Records в 2017 году.

Фото: Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»

Кроме того, в рамках проведения фестиваля организуют выставку декоративно-прикладного искусства Альянса ремесленников Астаны, кинопоказы и другие интересные мероприятия.

Фото: Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»

Напомним, «ALEM SAZ» – международный фестиваль, соединяющий в единое целое культуру многих стран через невероятные творческие коллаборации артистов на одной площадке. Проект направлен на единение, сохранение и развитие национальных культур, формирование атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран мира в творческом процессе.

Фото: Виктор Федюнин/МИА «Казинформ»

Впервые фестиваль был проведен в 2022 году к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира. В рамках проекта музыканты Италии, Германии, Индии, России, Испании, Беларуси и Турции представили жителям и гостям столицы концертные программы, различные мастер-классы, кинопоказы, которые посетили 13,5 тысячи зрителей.

II Международный музыкальный фестиваль «ALEM SAZ», организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК, Министерства иностранных дел РК, зарубежных дипломатических представительств, обещает стать одним из самых значимых культурных событий этой осени.