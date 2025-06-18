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    15:34, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    В астанинском детсаду воспитателей подозревают в избиении детей: возбуждено уголовное дело

    Родители воспитанников государственного детского сада № 21 «Гүлдер», подведомственного акимату Астаны, обратились в правоохранительные органы с заявлением о систематическом применении физической силы к детям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В астанинском детсаду воспитателей подозревают в избиении детей: возбуждено уголовное дело
    Фото: кадр из видео

    Согласно информации полиции района «Алматы», по факту избиения ребенка возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования проводится проверка: опрашиваются сотрудники детского сада, родители и возможные свидетели.

    — Управлением полиции района «Алматы» по факту избиения ребенка в одном из детских садов возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, опрашиваются сотрудники учреждения, родители и свидетели. Вместе с тем в адрес департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астаны будет направлено представление для рассмотрения указанного факта и принятия мер в отношении ответственных лиц, — сообщили в пресс-службе ДП.

    Ранее мы писали о том, как подать заявку на очередь в детский сад в Казахстане. 

    Теги:
    Детсады Дети Астана Уголовное дело
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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