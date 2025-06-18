В астанинском детсаду воспитателей подозревают в избиении детей: возбуждено уголовное дело

Согласно информации полиции района «Алматы», по факту избиения ребенка возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования проводится проверка: опрашиваются сотрудники детского сада, родители и возможные свидетели.

— Управлением полиции района «Алматы» по факту избиения ребенка в одном из детских садов возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, опрашиваются сотрудники учреждения, родители и свидетели. Вместе с тем в адрес департамента по обеспечению качества в сфере образования города Астаны будет направлено представление для рассмотрения указанного факта и принятия мер в отношении ответственных лиц, — сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее мы писали о том, как подать заявку на очередь в детский сад в Казахстане.