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    18:08, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане женщину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка

    полиция
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В социальных сетях появилась информация о том, что в Астане в убийстве двухлетнего ребенка подозревают няню. Предполагается, что ребенок скончался от удушья, передает корреспондент агентство Kazinform.

    В пресс-службе департамента полиции Астаны корреспонденту Kazinform ответили, что возбуждено уголовное дело. Однако няня это или нет - не подтвердили.

    – По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со ст.201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

    Теги:
    Полиция Астана Происшествия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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