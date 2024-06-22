В Астане женщину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка

В социальных сетях появилась информация о том, что в Астане в убийстве двухлетнего ребенка подозревают няню. Предполагается, что ребенок скончался от удушья, передает корреспондент агентство Kazinform.

В пресс-службе департамента полиции Астаны корреспонденту Kazinform ответили, что возбуждено уголовное дело. Однако няня это или нет - не подтвердили.