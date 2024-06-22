18:08, 21 Июнь 2024 | GMT +6
В Астане женщину подозревают в убийстве двухлетнего ребенка
В социальных сетях появилась информация о том, что в Астане в убийстве двухлетнего ребенка подозревают няню. Предполагается, что ребенок скончался от удушья, передает корреспондент агентство Kazinform.
В пресс-службе департамента полиции Астаны корреспонденту Kazinform ответили, что возбуждено уголовное дело. Однако няня это или нет - не подтвердили.
– По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. В соответствии со ст.201 УПК РК, иная информация разглашению не подлежит, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.