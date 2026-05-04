В Астане запустили проект «Саналы ұрпақ» для борьбы с подростковой преступностью

Генеральная прокуратура совместно с министерствами просвещения и внутренних дел реализовала проект «Саналы ұрпақ» на базе трех столичных колледжей (районы Есиль и Сарыарка) для раннего выявления и пресечения подростковой преступности, передает Kazinform.

Как сообщили в Генпрокуратуре, проект направлен на устранение пробелов в системе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и повышение уровня их безопасности. Меры ориентированы на неотвратимость реагирования и формирование у молодежи уважения к закону в рамках принципа «Закон и порядок».

В ходе реализации выявлены ключевые триггеры подростковой преступности. Один из них — отсутствие межведомственного обмена информацией об учащихся. При переходе из школы в колледж данные о поведении подростка и возможных рисках не передаются, из-за чего работа с ними фактически начинается «с нуля».

Для решения проблемы создается цифровая профилактическая карта несовершеннолетнего. В нее будут включены данные о состоянии здоровья, суицидальных проявлениях, семейной ситуации, правонарушениях и смене места жительства. Это позволит точечно выстраивать профилактическую работу.

Проект также активизировал деятельность ювенальной полиции. В ходе рейдов выявлены случаи массового нахождения несовершеннолетних в ночных заведениях, в том числе в состоянии опьянения, а также факты продажи «веселящего газа».

По данным фактам возбуждены два уголовных дела, деятельность трех ночных заведений приостановлена.

В пилотных районах столицы в шесть раз выросло число привлеченных к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, в восемь раз — число подростков, наказанных за распитие алкоголя, и втрое увеличилось количество несовершеннолетних, поставленных на учет.

В результате принятых мер подростковая преступность снизилась более чем в два раза — с 155 до 61 случая. Также значительно сократилось число суицидов — с 41 до 10.

Проект направлен на формирование безопасной среды и укрепление ценностей ответственного поведения в духе концепции «Адал азамат».