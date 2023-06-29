АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане запустили первый этап новой станции питьевой воды. Это позволит дать городу 35 тысяч кубометров воды в сутки, что полностью снимет вопрос дефицита воды в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный акимат.

Таким образом, завершены строительно-монтажные работы, проведены гидроиспытания. Завершаются пуско-наладочные работы, ведется тестирование системы водоподготовки.

В августе планируется запустить второй этап НФС-3, что вкупе с первым даст более 100 тысяч кубов воды в сутки. Ранее в городе было завершено строительство и запущен водовод, который позволил увеличить давление воды и обеспечить стабильность работы системы.

Кроме того, завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и расширения мощностей НФС в жилом массиве Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны в перспективе.

Также для обеспечения города дополнительным объемом теплоснабжения ведется строительство двух газовых тепловых станций («Туран», «Юго-Восток»). Также ведутся работы на ТЭЦ-3, строительство которой затянулось. Данные объекты планируется завершить до нового отопительного сезона.