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В Астане запасы угля превысили 11 тысяч тонн
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запасы угля в Астане превышают 11 тыс. тонн, передает официальный сайт столичного акимата.
В Астану поступило 900 тонн угля, в том числе 555 тонн марки «Шубаркуль» и 345 тонн «Каражыра».
Общий запас угля по состоянию на 20 декабря составляет 11 069,5 тонны, сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Цены на уголь зафиксированы в следующих коридорах: «Шубаркуль» - 11 400 тенге за тонну, «Каражыра» - 13 200, «Майкуба» - 12 500, «Богатырь комир» - 9 000, «Кузнецкий» - 12 250.
Как сообщалось, столичным управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства подписаны меморандумы с реализаторами угля по недопущению роста цен.
Акимат Астаны проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке угля и держит ее на постоянном контроле. На базе городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek создана горячая линия для населения.
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