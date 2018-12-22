В Астане запасы угля превысили 11 тысяч тонн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Запасы угля в Астане превышают 11 тыс. тонн, передает официальный сайт столичного акимата.

В Астану поступило 900 тонн угля, в том числе 555 тонн марки «Шубаркуль» и 345 тонн «Каражыра».



Общий запас угля по состоянию на 20 декабря составляет 11 069,5 тонны, сообщили в управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства. Цены на уголь зафиксированы в следующих коридорах: «Шубаркуль» - 11 400 тенге за тонну, «Каражыра» - 13 200, «Майкуба» - 12 500, «Богатырь комир» - 9 000, «Кузнецкий» - 12 250.



Как сообщалось, столичным управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства подписаны меморандумы с реализаторами угля по недопущению роста цен.



Акимат Астаны проводит ежедневный мониторинг ситуации на рынке угля и держит ее на постоянном контроле. На базе городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek создана горячая линия для населения.