РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:44, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    В Астане закроют на ремонт пересечение Сарыарка/Кенесары

    дороги
    Фото: freepik.com

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Кенесары в рамках среднего ремонта проспекта Сарыарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В этой связи с 20 часов 8 июня до 22 часов 9 июня текущего года этот участок будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Закрытие дорог Благоустройство Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!