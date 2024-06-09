18:44, 08 Июнь 2024 | GMT +6
В Астане закроют на ремонт пересечение Сарыарка/Кенесары
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы на пересечении проспекта Сарыарка и улицы Кенесары в рамках среднего ремонта проспекта Сарыарка, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В этой связи с 20 часов 8 июня до 22 часов 9 июня текущего года этот участок будет полностью перекрыт.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.