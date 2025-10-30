В Астане заключены контракты на 33 тысячи тонн продуктов для стабилизации цен

- На сегодняшний день законтрактовано порядка 33 тысяч тонн продовольствия, из которых 17 тысяч тонн – это овощи. Мы с Туркестанской и Павлодарской областями заключили контракт на 17 тысяч, - рассказал спикер на брифинге в службе коммуникаций.

Остальные 15 тысяч тонн приходятся на бакалейную продукцию, крупы и мясную продукцию.

По словам спикера, в сфере агропромышленного комплекса Астаны реализуется 7 инвестиционных проектов.

- В текущем году мы ожидаем запуск одного инвестиционного проекта на сумму свыше 1 млрд тенге, - добавил Нуржан Ашимов. - Компания будет производить полуфабрикаты.

Кроме того, ведется работа по созданию молочного завода.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на овощи с начала октября.