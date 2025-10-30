В Астане заключены контракты на 33 тысячи тонн продуктов для стабилизации цен
Астана законтрактовала 33 тысячи тонн продовольствия, чтобы сдерживать рост цен на 19 наименований социально значимых продовольственных товаров, сообщил заместитель руководителя Управления инвестиций и развития предпринимательства Астаны Нуржан Ашимов, передает корреспондент агентства Кazinform.
- На сегодняшний день законтрактовано порядка 33 тысяч тонн продовольствия, из которых 17 тысяч тонн – это овощи. Мы с Туркестанской и Павлодарской областями заключили контракт на 17 тысяч, - рассказал спикер на брифинге в службе коммуникаций.
Остальные 15 тысяч тонн приходятся на бакалейную продукцию, крупы и мясную продукцию.
По словам спикера, в сфере агропромышленного комплекса Астаны реализуется 7 инвестиционных проектов.
- В текущем году мы ожидаем запуск одного инвестиционного проекта на сумму свыше 1 млрд тенге, - добавил Нуржан Ашимов. - Компания будет производить полуфабрикаты.
Кроме того, ведется работа по созданию молочного завода.
Ранее сообщалось, что в Казахстане снизились цены на овощи с начала октября.