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В Астане загорелся автобус

3 Января 2019 14:40 224
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В Астане загорелся автобус

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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«3 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса №41 по проспекту Ш. Кудайбердиулы в Астане. Произошло горение заднего колеса. Пожар локализован в 12:36 и ликвидирован в 12:38», - сообщили в пресс-службе.

В Комитете также добавили, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео горящего автобуса было опубликовано в аккаунте vastane.kz в Instagram. 

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт, Происшествия,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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