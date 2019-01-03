В Астане загорелся автобус

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане загорелся пассажирский автобус, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«3 января на пульт противопожарной службы поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса №41 по проспекту Ш. Кудайбердиулы в Астане. Произошло горение заднего колеса. Пожар локализован в 12:36 и ликвидирован в 12:38», - сообщили в пресс-службе.

В Комитете также добавили, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Видео горящего автобуса было опубликовано в аккаунте vastane.kz в Instagram.