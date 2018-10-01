В Астане задержан начальник отдела КУИС за взятку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане задержан начальник отдела КУИС за взятку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«26 сентября текущего года в Астане сотрудниками антикоррупционной службы при получении денег от доверенного лица за перевод осужденного в исправительное учреждение в другом городе и в последующем создании благоприятных условий задержан начальник отдела КУИС»,- говорится распространенном сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование.

В ведомстве также сообщили, что заместителя начальника ДУИС по городу Астана подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Дело ведет столичный ДКНБ.