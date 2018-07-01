В Астане задержали автора скандального баннера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Астаны установили и задержали жителя города, который разместил скандальный баннер на заборе элитного ЖК «Arman Deluxe», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Надпись на баннере гласит: «Мы зарылись от вас забором, так как считаем себя высшим классом. Ну а гуси свиньям - не соседи».

Видео данного баннера появилось в социальной сети Фейсбук. По словам автора ролика, предыстория такова: перед ЖК установили длинный железный забор, который заградил путь пешеходам. Жители общежития, расположенного напротив, просили сделать хотя бы калитку. Но их просьбы были не услышаны.

В ответ на это житель соседнего дома разместил на заборе эту надпись.



«Столичными полицейскими начато досудебное расследование по статье 174 Уголовного кодекса РК. Кроме того, при проведении оперативных мероприятий полицейскими установлен местный житель, распространивший видео, на котором запечатлен баннер. В отношении него проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.