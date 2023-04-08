В Астане за пропаганду терроризма осужден гражданин Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В законную силу вступил обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда города Астаны в отношении 26-летнего гражданина Республики Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра РК.

Как рассказали в пресс-службе Антитеррористического центра, осужденный «М» в результате идеологической обработки членов международных террористических организаций самостоятельно стал навязывать верующим столицы идей участия в «вооруженном джихаде» на стороне боевиков.

Кроме того, осознавая противоправность своих действий, отправлял финансовые средства террористам.

Приговором столичного суда иностранный гражданин признан виновным и осужден к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по статьям 256 и 258 Уголовного кодекса РК «Пропаганда терроризма», «Финансирование террористической деятельности».