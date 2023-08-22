В Астане вынесен приговор создателю Фонда «Архитекторы будущего»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 августа 2023 года межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашен приговор в отношении основателя незаконного Фонда «Архитекторы будущего» А., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда г. Астаны.

А. обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, а также в распространении заведомо ложной информации, создающем опасность нарушения общественного порядка, совершенном при проведении публичных мероприятий.

Судом установлено, что А. в 2019 году основал компанию с видом деятельности - развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В августе 2020 года, до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, А. снял фильм «Архитекторы будущего».

В данном фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссальных результатов урожая пшеницы в размере 35-50 ц/га, что выше на 400 процентов урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га.

В сентябре 2020 года А. осознавая, что распространяемая им информация в указанном фильме является ложной, опубликовал его в «YouTube».

Более того, в октябре 2020 года он обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для реализации проекта его компании. В этих обращениях он также указал заведомо ложную информацию о достигнутой им урожайности на основе семян из Канады, превышающей в 4 раза показатель по Северному Казахстану.

Далее А. в январе 2021 года основал без юридической регистрации сообщество «Genezis» (Фонд «Архитекторы будущего»), открыв более 15 филиалов по РК.

В рамках деятельности данного объединения А. организовал сбор подписей под петицией с требованием к Правительству предоставления 5 млн. гектар земли. Всего им было введено в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.

8 мая 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения «Genezis» в г.Астану. Мероприятие не состоялось.

После, 26 ноября 2022 года, А. собрал в ночном клубе в г.Астане более 300 человек, где публично продемонстрировав фильм «Архитекторы будущего», выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении «Ақорды» с требованием одобрения его проекта.

Участники незаконной акции были задержаны правоохранительными органами.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, проведенными экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Приговором суда А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.4 ст.274, ч.1 ст.404 УК и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на 5 лет.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие малолетних детей, отсутствие судимости.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Приговор не вступил в законную силу.