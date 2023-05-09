В Астане военнослужащие Вооруженных сил почтили память павших героев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В церемонии возложения цветов к монументальному комплексу воинам Великой Отечественной войны на проспекте Женис принял участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Отдать дань уважения к подвигу воинов-казахстанцев к монументу пришли руководство Министерства обороны, военнослужащие Акмолинского гарнизона, ветераны Вооруженных сил и локальных войн, труженики тыла, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.

В завершение церемонии министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил всех с Днем Победы. Он напомнил, что 9 Мая – день памяти, благодарности и преклонения перед подвигом поколения, отстоявшего мир и защитившего его от фашизма.

Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы Государственный советник РК Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Рахимжана Кошкарбаева в Астане.

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан Олжас Бектенов возложил в столице цветы к памятнику великому сыну казахского народа «Халық Қаһарманы» Бауыржану Момышулы и почтил память казахстанских воинов, погибших на фронтах войны.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза Маншук Маметовой.



