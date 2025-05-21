В Астане владельцы автомобилей жалуются на строителей LRT

В социальных сетях распространилось видео жителя столицы, который пожаловался, что строители LRT забрызгали его автомобиль краской. По словам автора, 16 мая он припарковал свой автомобиль на служебной стоянке аэропорта.

— На машину попала краска, говорят, что причина в том, что красили LRT, — говорит мужчина на видео.

Также автор ролика сообщил, что вызвал полицию на место происшествия.

Мы обратились в пресс-службу компании City Transportation Systems (CTS), ответственной за строительство LRT, чтобы прояснить ситуацию. Согласно предоставленной информации, предупреждающий щит о проведении покрасочных работ был установлен, но позже снят из-за ошибки в тексте и обратно не был возвращён.

— С 1 мая на линии лёгкого рельсового транспорта (LRT) в Астане ведутся работы по покраске эстакадных опор и балок. Для окраски выбран современный и функциональный цвет — светло-серый RAL 7047 (Telegrey 4). Этот оттенок эстетически привлекателен и обладает практичными свойствами: устойчив к загрязнениям, пыли и погодным условиям. Специальный лакокрасочный состав надёжно защищает конструкции от ультрафиолетового излучения, влаги, перепадов температур и механических воздействий. Кроме того, это покрытие экологически безопасно и полностью соответствует современным стандартам, — пояснили в компании.

Также сообщается, что покрасочные работы на объекте LRT будут проводиться поэтапно.