РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:51, 20 Май 2025 | GMT +5

    В Астане владельцы автомобилей жалуются на строителей LRT

    В Астане начались покрасочные работы на объектах LRT, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЛРТ
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В социальных сетях распространилось видео жителя столицы, который пожаловался, что строители LRT забрызгали его автомобиль краской. По словам автора, 16 мая он припарковал свой автомобиль на служебной стоянке аэропорта.

    — На машину попала краска, говорят, что причина в том, что красили LRT, — говорит мужчина на видео.

    Также автор ролика сообщил, что вызвал полицию на место происшествия.

    Мы обратились в пресс-службу компании City Transportation Systems (CTS), ответственной за строительство LRT, чтобы прояснить ситуацию. Согласно предоставленной информации, предупреждающий щит о проведении покрасочных работ был установлен, но позже снят из-за ошибки в тексте и обратно не был возвращён.

    — С 1 мая на линии лёгкого рельсового транспорта (LRT) в Астане ведутся работы по покраске эстакадных опор и балок. Для окраски выбран современный и функциональный цвет — светло-серый RAL 7047 (Telegrey 4). Этот оттенок эстетически привлекателен и обладает практичными свойствами: устойчив к загрязнениям, пыли и погодным условиям. Специальный лакокрасочный состав надёжно защищает конструкции от ультрафиолетового излучения, влаги, перепадов температур и механических воздействий. Кроме того, это покрытие экологически безопасно и полностью соответствует современным стандартам, — пояснили в компании.

    Также сообщается, что покрасочные работы на объекте LRT будут проводиться поэтапно.

    Теги:
    ЛРТ Регионы Астана Видео
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают