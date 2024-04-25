В Астане увеличивается количество судебных дел на казахском языке

По данным суда города Астаны, в 2023 году в столице лишь в 26% случаях судопроизводство по уголовным делам шло на казахском языке, по делам об административных правонарушениях — 34%, по гражданским делам — 11%, экономические споры — 16%, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам судьи города Астаны Айсулу Сламбековой, наблюдается тенденция на увеличение количества дел на казахском языке.

— Мы эту работу начали только в ноябре 2022 года, когда мы стали проверять, на каком языке идет судопроизводство. Теперь в 2024 году мы можем проводить сравнительный анализ. К примеру, если в I квартале 2023 года только в 7% гражданских дел судопроизводство проходило на казахском языке, то в аналогичный период этого года этот показатель составил 18%, — заявила А. Сламбекова.

Она объяснила, что язык судопроизводства выбирает подсудимый. Всегда в начале судебного процесса судья должен выяснить, на каком языке подсудимому легче говорить. Причем он может выбрать не только казахский или русский языки.

Если же кто-то из участников процесса не говорит или не понимает тот язык, на котором идет судопроизводство, то ему предоставляют переводчика.