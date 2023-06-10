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В Астане увеличили давление подачи воды

Редактор:  
Зифа Хабирова
10 Июня 2023, 15:38
В Астане увеличили давление подачи воды Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице запустили водовод, который увеличил давление воды в домах, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

«Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах. Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3. Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы.

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Завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня. Тогда полностью снимем вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года», - написал Касымбек в Instagram.

Аким также отметил, что завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу.


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