В Астане увеличили давление подачи воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице запустили водовод, который увеличил давление воды в домах, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек.

«Думаю, вы заметили, что со вчерашнего дня начало повышаться давление воды в домах. Как я ранее говорил, в городе с 2021 года идет строительство новой нитки водовода с Астанинского водохранилища и НФС-3. Вчера запустили водовод в работу. Данная нитка водовода позволяет обеспечить соответствующее давление питьевой воды в домах и стабильность работы системы.

Завершение первого этапа новой насосно-фильтровальной станции питьевой воды (НФС-3) завершится до конца июня. Тогда полностью снимем вопрос дефицита воды в городе. Второй этап строительства завершится в августе и позволит дать дополнительные мощности по подаче воды на ближайшие 3-4 года», - написал Касымбек в Instagram.

Аким также отметил, что завершается проектирование водовода с Нуринского подземного месторождения воды и проектирование по расширению мощностей НФС в ЖМ Тельмана. Эти проекты также дадут дополнительные мощности по обеспечению питьевой водой Астаны на дальнейшую перспективу.