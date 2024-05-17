В Астане уменьшилось количество обращений из-за укусов клещей

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, в апреле-мае за медицинской помощью обращается около 200 пострадавших от укусов клещей (2022 год – 359 людей, 2023 год – 370 людей). На сегодня за медицинской помощью обратилось 88 пострадавших, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе ДСЭК Астаны добавили, что 27 клещей отнесли на проверку в лабораторию. Результаты показали, что клещи не заразны.

— Анализ ежегодного лабораторного исследования клещей показал, что в данном регионе отсутствуют зараженные вирусом энцефалита клещи. Соответственно населенный пункт города и его окрестности не входит в перечень территорий, располагающихся в природных очагах клещевого энцефалита, — отметили в пресс-службе ДСЭК города.

Также в ведомстве напомнили, что лучшая защита от клещей — соблюдение техники безопасности. Чтобы избежать укуса клеща нужно пользоваться противоклещевыми средствами, закрыть оголенные участки тела и периодически осматривать одежду на наличие насекомых и в особенности клещей.

В ДСЭК не советуют самостоятельно удалять клеща при укусе. По мнению специалистов, необходимо немедленно обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику по месту жительства для получения квалифицированной медицинской помощи.

— Следует помнить, что клещи обитают не только в лесах, но и в парках, а также садовых участках. Могут быть клещи даже на газонах и в траве вдоль обочин дорог. Также клещи могут занести домой животные или сами люди с ветками, дачными или лесными цветочными букетами, вениками и с одеждой с улицы, — уточнили в пресс-службе департамента.

ДСЭК Астаны регулярно проводят все необходимые исследования территорий, мониторинг численности клещей, а также их регистрацию для контроля ситуации.