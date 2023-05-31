В Астане учитель начальных классов украшает школьные стены муралами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учитель начальных классов школы-гимназии № 69 имени Кемеля Акишева Назерке Смайлова не только преподает, но и в свободное время украшает стены школы своими рисунками. Педагог нарисовала не один мурал в школьных учебных кабинетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Назерке Аралбаевна – учитель с восьмилетним стажем. Свой трудовой путь она начала в этой школе. В работе использует необычные методы обучения.

«Муралы очень положительно влияют на настроение детей. Назерке Аралбаевна не только обучает детей, но и прививает им любовь к рисованию в целях развития творческих способностей учащихся. Заметив, что она украсила рисунками свой учебный кабинет, я предложила ей нарисовать муралы на всех стенах школы», - говорит директор школы Жулдыз Куанышевна.

В свою очередь Назерке Смайлова рассказала, как совмещает преподавание и живопись.

«Я с детства увлекаюсь рисованием, но мама заметила, что у меня больше способностей к педагогике, а не к изобразительному искусству, поэтому хотела, чтобы я стала учителем. Но я никогда не бросала рисование. Это занятие было моим хобби. Рисуя муралы, я отдыхаю и расслабляюсь. Чтобы поднять своим ученикам настроение и развивать их мышление, в школе я создаю самые разные рисунки. Думаю, что через рисование я привлекаю внимание учеников, вдохновляю их на то, чтобы учиться. Так как я хотела стать художником, как знаменитый Абылхан Кастеев, я поставила перед собой цель стать выдающимся педагогом, использующим творческий подход», - рассказала Назерке Аралбаевна.