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    14:46, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане участок проспекта Республики перекроют на ремонт

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по проспекту Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

    В связи с проведением ремонтных работ с 8 по 10 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Республики от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Иманова.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


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