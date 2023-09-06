В Астане участок проспекта Республики перекроют на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции департамента полиции города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по проспекту Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В связи с проведением ремонтных работ с 8 по 10 сентября текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Республики от ул. Ж.Ташенова до ул. А.Иманова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.