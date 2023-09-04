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    17:18, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Астане торжественно прошли Форум глобальных партнеров и выставка китайской компании SHIG

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    Фото: Shandong Heavy Industry Group
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 сентября в Международном выставочном центре EXPO в городе Астана состоялось торжественное открытие Форума Глобальных Партнеров и выставки продукции Shandong Heavy Industry Group (SHIG) под девизом «Гостеприимная земля. Качественное производство». Данное мероприятие было организовано с целью улучшения интеграции и обмена опытом с партнерами в регионе СНГ, а также для стимулирования новых форм сотрудничества, передает МИА «Казинформ».

    В этом мероприятии участвовали представители правительства стран СНГ, дилеры, руководители провинций и муниципалитетов, представители отечественных и зарубежных СМИ.

    На конференции были представлены последние научно-технические инновации SHIG, включая новейшие автомобильные разработки и передовые технологии силовых систем. Участников впечатлил широкий ассортимент грузовых автомобилей, автобусов и специальной техники, которые завоевали признание на мировом рынке благодаря выдающимся характеристикам и передовым технологиям, которые использовались в их создании.


    Председатель правления Тан Сюгуан выступил с речью на тему «Сотрудничество создает ценность для клиентов», а партнеры, в свою очередь, поделились своим опытом с участниками Форума. Также была проведена церемония награждения «Выдающийся партнер» SHIG за 2023 год.


    Вечером, SHIG пригласила всех партнеров на благодарственный гала-ужин, который был наполнен интересными представлениями компании и интеллектуальными дискуссиями. Это событие подчеркнуло гостеприимство и открытость компании SHIG к обсуждению и обмену опытом с партнерами с акцентом на стратегических аспектах будущего сотрудничества.

    В этом году исполняется 10 лет инициативе «Один пояс - один путь» китайского правительства, и стоит отметить, что именно SHIG активно откликнулась на этот призыв, создав механизм экспортной синергии для своих дочерних предприятий с целью совместной координации каналов сбыта за рубежом и развития новых рынков. Компания успешно увеличивает экспорт, углубляет сотрудничество и активно участвует в торговле и экспорте, особенно в регионе Центральной Азии, Монголии и других стран, расположенных вдоль маршрута.


    Конференция по праву подчеркнула открытость компании SHIG по сотрудничеству, совместному развитию и созданию лучшего будущего. SHIG будет продолжать придерживаться ценности «Удовлетворение потребностей клиентов - наша цель» и развивать умное производство, чтобы и дальше предоставлять своим клиентам эффективные и интеллектуальные комплексные строительные решения.

    SHIG намеревается активно сотрудничать с международными партнерами и высоко нести знамя китайского «умного» производства в мировой индустрии строительной техники.


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