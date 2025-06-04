В Астане торжественно открыли обновленный двор по проекту «Бюджет народного участия»

Двор получил комплексное обновление:

заменено 1110 кв. м брусчатки;

уложено 584 кв. м искусственного газона;

обустроено 1259 кв. м тартанового покрытия;

установлены полисадники на 785 кв. м.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Жителей поздравила депутат маслихата Астаны Мадина Ажикенова. По ее словам, в районе Сарайшык по проекту обновляют 15 дворов.

На площадке появились современные малые архитектурные формы — качели, карусели, детские и спортивные комплексы, качалки «Гнездо» и «Кабриолет», беседка с навесом, скамейки и урны. Также установлены тренажеры и зона WorkOut для занятий на свежем воздухе.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Данный двор является проектом «Бюджета народного участия». Он с января стартует. Каждый дом может участвовать в этом конкурсе. В целом было подано 57 заявок, из них 36 прошли, — сообщила заместитель акима района Сарайшык Шұғыла Құдайберген.

Сами жители с радостью восприняли обновление двора. По их словам, теперь здесь стало уютнее, безопаснее и приятнее проводить время с детьми и соседями.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

— Нам нравится новый наш двор, мой внуки очень рады. В таком дворе приятно находиться, есть новая детская площадка, поле. Спасибо за проделанную работу, — поделился житель жилого комплекса Жанат Муканулы.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Праздничное настроение создало выступление Центрального военного оркестра Центрального военно-патриотического центра Вооруженных сил Казахстана. Военные музыканты исполнили Государственный гимн и другие музыкальные композиции. Также в этот день прошла патриотическая акция «Флаг в окне»: жители вывесили на окнах Государственный флаг.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Для детей подготовили развлекательную программу с играми, музыкой и аниматорами.

В акимате отмечают, что благодаря обновлению жителям стало гораздо комфортнее проводить время во дворе, а дети получили безопасную и яркую игровую зону. В целом горожане положительно воспринимают такие изменения и активно включаются в процесс.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Отметим, в Астане продолжается реализация проекта «Бюджет народного участия», который дает жителям возможность самим выбирать, как преобразить свои дворы, а также выступать с инициативой по созданию скверов и других общественных пространств.

В районе Сарайшык прием заявок завершился 1 марта. За это время жители подготовили собственные планы благоустройства — с конкретными предложениями.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform