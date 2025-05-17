В Астане тысячи молодых людей поддержали экологическую акцию «Дала Қырандары»

Около 5000 участников начали день с массовой зарядки жаттығу, которая транслировалась на LED-экраны в более чем 20 городах Казахстана. После зарядки участники приняли участие в субботнике на территории парка.

Фото: «Дала Қырандары»

Проект жаттығу был инициирован объединением «Дала Қырандары» в 2022 году и направлен на привлечение молодежи к практическим действиям по поддержанию порядка и формированию культуры ответственности за общественные пространства.

Координатор движения Нургали Турсынгазиев в приветственной речи подчеркнул важность экологической культуры в рамках концепции «Таза Казахстан», утверждённой Президентом страны в октябре 2024 года. По его словам, забота о чистоте окружающей среды должна стать частью повседневной жизни граждан.

Фото: «Дала Қырандары»

— Наша задача — донести до людей, что именно со спортивной площадки во дворе можно начать строить привлекательные и безопасные дворы, улицы и города. И за эти места мы берём на себя ответственность, — отметил Н. Турсынгазиев.

Проект реализуется при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан благодаря меморандуму о сотрудничестве, подписанному в 2024 году. Это позволило расширить инициативу на национальный уровень, включая не только физическое благоустройство площадок, но и воспитание общественных ценностей.

Мероприятие стартовало в Астане, после чего к нему присоединились другие города Казахстана. Участники выполняли упражнения и участвовали в субботниках, наводя порядок на спортивных площадках. В парках был обновлён спортивный инвентарь и установлены информационные щиты с расписанием бесплатных тренировок.

Фото: «Дала Қырандары»

Сагида Зейнадилова, одна из участниц движения, отметила важность соблюдения чистоты и порядка на общественных площадках. По её словам, проект призван показать пример молодёжи и мотивировать её к поддержанию порядка в своих дворах.

— Мы, «Дала Қырандары», хотим показать пример и рассказать молодежи, как можно навести порядок у себя во дворе. Как вы видите, сегодня к нам присоединились 5.000 ребят по всей стране. Каждый выбрал площадку в своем городе. И теперь за каждой такой площадкой будут следить кыраны. И чем больше нас будет, тем больше чистых и привлекательных дворов будет в наших городах. Если вам близка идея навести порядок в своем городе, — рассказала С. Зейнадилова.

Организаторы подчеркнули, что подобные мероприятия помогают не только улучшить состояние городских территорий, но и формируют у молодёжи навыки ответственности, дисциплины и уважения к окружающей среде. В будущем «Дала Қырандары» планируют расширить географию акций, вовлекая молодёжь из сельских районов и малых городов Казахстана.

Кроме того, рассматривается возможность сотрудничества с образовательными учреждениями для проведения регулярных уроков экологической культуры. Таким образом, проект станет частью образовательного процесса и поможет формировать экологически грамотное поколение.

Дворовые площадки, как подчеркнули организаторы, являются местом формирования характера и навыков, и их содержание в порядке — общая задача участников проекта. Организаторы пригласили всех желающих присоединиться к движению «Дала Қырандары» и принять участие в инициативах по улучшению городской среды.