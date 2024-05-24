В Астане судебный исполнитель похитил алименты ребенка

Прокуратурой столичного района Нура зарегистрировано уголовное дело по факту хищения частным судебным исполнителем свыше 1 млн тенге, предназначенных для выплаты алиментов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

Установлено, что ЧСИ на протяжении года перечислял деньги должника на счет собственного сына, вместо матери малолетнего ребенка.

При этом взыскатель, не ведая о добросовестности перечислений алиментов бывшим супругом, неоднократно обращалась к ЧСИ о принятии мер к должнику.

Уголовное дело в отношении частного судебного исполнителя по факту злоупотребления полномочиями направлено в суд.