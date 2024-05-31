В Астане стартовал трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

В столице состоялось торжественное открытие ХХ трудового сезона молодежных трудовых отрядов «Студенческое строительство» и «Жасыл ел», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Мероприятие было организовано республиканским общественным фондом студенческого строительства и движения молодежных отрядов при поддержке управления по вопросам молодежной политики Астаны.

За 20 лет столичный штаб «Жасыл ел» проделал значительную работу, трудоустраивая безработную молодежь и студентов в возрасте от 14 до 35 лет в летний трудовой сезон.

- В этом году мы намерены обеспечить работой 4200 столичных молодых людей. В проект «Жасыл ел» могут прийти и поработать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Дети-школьники, достигшие 14 лет, работают возле своих школ, кроме того, в летний период в парках ухаживают за деревьями, пропалывают сорняки, вносят свой вклад в благоустройство нашей экологии. Прибывшие участники проекта обеспечиваются одеждой и месячной заработной платой. Дети в возрасте 14-16 лет в зависимости от возраста работают не более 5 дней в неделю и не более 4 часов в день. Желающие принять участие в проекте могут получить полную информацию на наших страницах в социальных сетя, - сообщил заместитель руководителя проекта «Жасыл ел» Бакытбек Абдрашид.

Фото: акимат Астаны

Вместе с тем, предусмотрено трудоустройство детей из многодетных семей, социально-малообеспеченных семей в летнее время. А молодежь, участвующая в проекте, будет обеспечена специальным оборудованием.

- О проекте я узнал в прошлом году на странице акимата в Instagram и изъявил желание принять участие. Работа не сложная и позволяет эффективно проводить свободное время. Вот и в этом году я вступаю в трудовой отряд «Жасыл ел», - говорит ученик школы Абай Кабылбек.

Девиз проекта «Жасыл ел» в этом году – «Астана – образец чистоты и порядка».