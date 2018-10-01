В Астане стартовал проект по бесплатному обучению школьников английскому языку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начал работать новый учебный модуль для бесплатного обучения столичных школьников английскому языку «Open English», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Open English» - проект, предназначенный для обучения школьников английскому языку на базе экзаменов КЕТ и РЕТ Кембриджского университета по подготовке волонтеров. Новый проект запущен в пилотном режиме в 12 школах Астаны. С целью реализации проекта по обучению школьников английскому языку специально подготовлено 30 преподавателей-волонтеров. Они обучают 15 групп из учеников 9-10 классов, в каждой группе 12 школьников. Всего в рамках пилотного проекта пройдут курсы английского языка 180 учеников.

Преподаватели-волонтеры, обучающие школьников английскому языку - студенты Назарбаев Университета и выпускники Назарбаев Интеллектуальной школы.

«При реализации проекта молодежь, при поддержке квалифицированных экспертов, объединит силы для решения поставленных задач. «Open English» является проектом для массового обучения школьников английскому языку. Вначале экспертные группы, составленные из преподавателей, разработали эффективную методику обучения иностранному языку. Таким образом, в короткие сроки школьники массово будут осваивать английский язык», - сказала автор указанного проекта, директор общественного фонда «Зерайна» Людмила Бурлаченко.

Проект «Open English» входит в программу Astana Hub «100 стартапов» и, кроме того, уровень знания языка всех прошедших курс будут оценены путем экзамена LIFT, им будут присвоены баллы.

Отметим, социальный инновационный проект «Open English» реализуется при поддержке корпоративного фонда «Болашак».

Даулет Изтлеу