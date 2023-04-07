В Астане стартовал массовый забег в честь всемирного дня здоровья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане стартовали мероприятия, посвященные празднованию Всемирного дня здоровья и 75-й годовщины Всемирной организации здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В Ботаническом саду столице прошла акция - забег на короткую дистанцию под девизом «Сөзден іске/ Walk the talk/ От слов к делу», участие в которой приняли министр здравоохранения РК Ажар Гиният, вице-министр культуры и спорта РК Сарсен Куранбек, представитель Всемирной организации здравоохранения и глава странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

Открывая мероприятие, глава Минздрава РК отметила, что Всемирный день здоровья призван привлечь внимание людей к укреплению здоровья, поддержанию безопасности в мире и соблюдению прав граждан на охрану здоровья и благополучия.

«Празднование Всемирного дня здоровья неразрывно связано с популяризацией физической активности и ведения здорового образа жизни. По итогам оценки в 2022 году только 18% взрослого населения занимаются физической активностью более 150 минут в неделю. В снижении неинфекционных заболеваний важным является ведение здорового образа жизни, правильного питания, физической активности, отсутствие поведенческих факторов риска, таких как, потребление алкоголя, табачных изделий», - сказала А.Гиният.

Министр призвала всех к укреплению своего здоровья, своевременному прохождению профилактических скрининговых осмотров, вакцинации.

«В 2023 году Всемирный день здоровья проходит под девизом «Здоровье для всех». Здоровые граждане – это главный потенциал развития любой страны», - отметила глава МЗ РК, добавив, что в рамках празднования Всемирного дня здоровья по всей республике проходят масштабные акции, спартакиады, открытые уроки здоровья в школах, Дни открытых дверей в поликлиниках и другие мероприятия.

Глава странового офиса ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла, выступая перед участниками забега, подчеркнул, что Правительство Казахстана прилагает большие усилия для поддержания инноваций в сфере общественного здравоохранения.

«Реализация национальных проектов «Здоровая нация» и «Модернизация сельского здравоохранения для укрепления здоровья и благополучия людей» внесет свой вклад в развитие Нового Казахстана. ВОЗ высоко оценивает интеграцию ключевых инициатив организации в национальные планы и обязуется продолжать оказывать техническую и методологическую поддержку. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание улучшению качества обязательного социального медицинского страхования, усилению роли работников здравоохранения и защите их прав», - заключил Скендер Сыла.

Участие в забеге, цель которого популяризация физической активности, приняли более 1 тысячи человек.

Стоит отметить, что отсутствие физической активности считается четвертым из важнейших факторов риска, которые являются причинами смерти в глобальном масштабе (на ее долю приходится 6% от общего числа случаев смерти в мире). Далее следуют высокое кровяное давление (13%), курение (9%) и высокий уровень глюкозы в крови (6%). На долю лишнего веса и ожирения приходится 5% от общего числа случаев смерти в мире.

Также в рамках празднования Всемирного дня здоровья состоятся открытый урок «Урок здоровья» в Binom school им. А. Байтұрсынұлы, «День открытых дверей» в Городской поликлинике № 9 акимата г. Астана и встреча студентов НАО «Медицинский университет Астана» с представителями МЗ РК, Странового офиса ВОЗ в Казахстане.